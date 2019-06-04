Son Dakika Haberleri: Derileri için kaçırılan binlerce sürüngen hayvan suç örgütlerinin elinden kurtarıldı
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Derileri için kaçırılan binlerce sürüngen hayvan suç örgütlerinin elinden kurtarıldı

1 saat önce

Avrupa Polis Teşkilatı Europol 10 gün süren uluslararası bir operasyonda cüzdan yapımında kullanılması öngörülen 4 binin üzerinde yılan, timsah ve kaplumbanın kurtarıldığını duyurdu.

Derileri için kaçırılan binlerce sürüngen hayvan suç örgütlerinin elinden kurtarıldı, System.String[]
Avrupa Polis Teşkilatı Europol 10 gün süren uluslararası bir operasyon sonucunda cüzdan yapımında kullanılmak üzere kaçırılan 4 binin üzerinde yılan, timsah ve kaplumbağayı suç örgütlerinden kurtardı.

'Bizzard' adı verilen operasyonda İtalya ve İspanya'da 12 kişi gözaltına alındı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:23 
Polis, Avrupa, Dünya
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