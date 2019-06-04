Derileri için kaçırılan binlerce sürüngen hayvan suç örgütlerinin elinden kurtarıldı
1 saat önce
Avrupa Polis Teşkilatı Europol 10 gün süren uluslararası bir operasyonda cüzdan yapımında kullanılması öngörülen 4 binin üzerinde yılan, timsah ve kaplumbanın kurtarıldığını duyurdu.
Avrupa Polis
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:23
Teşkilatı Europol 10 gün süren uluslararası bir operasyon sonucunda cüzdan yapımında kullanılmak üzere kaçırılan 4 binin üzerinde yılan, timsah ve kaplumbağayı suç örgütlerinden kurtardı.
'Bizzard' adı verilen operasyonda İtalya
ve İspanya
'da 12 kişi gözaltına alındı.
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