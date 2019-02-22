Son Dakika Haberleri: Derin Beyin Stimülasyonu" Epilepsi Tedavisinde Umut Olacak

Derin Beyin Stimülasyonu" Epilepsi Tedavisinde Umut Olacak

1 saat önce

Parkinson ve hareket bozukluklarının tedavisinde uygulanan derin beyin stimülasyonunun, epilepsi hastaları için de umut olacağı belirtildi.

DUYGU YENER - Parkinson ve hareket bozukluklarının tedavisinde uygulanan derin beyin stimülasyonunun, epilepsi hastaları için de umut olacağı belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 800 bin civarında epilepsi hastası olduğunu belirterek epilepsinin yaş ve cinsiyete göre farklılık göstermediğini söyledi.

Epilepsi tanısı alan hastalarda ilk olarak medikal tedavi seçenekleri uygulandığını ifade eden Karadaş, "Hastanın epilepsi nöbeti görüldüğünde öncelikle nöbet tipinin ayırt edilmesi gerekiyor. Tedavi de buna göre başarı sağlanabiliyor. Hastaya, uygun dozda uygun ilaç verilmemesi başarısızlığın en büyük nedenlerinden birisi oluyor." dedi.

Doç. Dr. Karadaş, epilepside yüzde 20'lik bir hasta grubunda uygun ilaçlara rağmen tedavide başarı şansının elde edilemediğine dikkati çekerek bu hastalar için başka tedavi seçeneklerinin gündeme geldiğini aktardı.

"Tedaviden hiç fayda göremeyenler için etkili olacak"

Uygun hastalarda cerrahiden de olumlu sonuçlar alınabildiğine işaret eden Karadaş, şöyle devam etti:

"Burada en önemli olan, hastanın cerrahiye uygun olup olmamasının iyi tespit edilmesidir. Cerrahi seçeneklerinden biri beynin iç bölgesindeki alanlara pil yerleştirmektir. Derin beyin stimülasyonu, epileptik aktiviteleri baskılamasıyla nöbetlerin durulmasına yönelik bir tedavi şeklidir. Henüz ülkemizde yok ama yakın bir zamanda geleceğini düşünüyoruz."

Doç. Dr. Karadaş, epilepsi hastalığının tedavisinde mutlaka kişiye özel seçeneklere başvurulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hiçbir tedavi şeklinden fayda görmeyen hastalar için yeni tedavi seçenekleri üzerinde çalışılıyor. Şu an kullanılan ilaçların amacı epileptik semptomları baskılamaktır. Yeni nesil ilaçlar ve moleküller de epilepsiye neden etkenleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar içeriyor. Derin beyin stimülasyonu ve yeni nesil medikal ilaçlar, hastalığın tedavisinde etkili olacaktır. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan derin beyin stimülasyonunun benzer şekilde epilepsi de uygulanması hastalar için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu ilaçlar, denemelerden ve uygulanabilirliği görüldükten sonra tüm dünyada rahatlıkla uygulanacaktır. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:08 Kaynak: AA

Gülhane, Sağlık
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