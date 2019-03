Derin Çatlaklar Oluşan Duvar Tehlike Saçıyor

Tokat'ta bir apartmanın istinat duvarında oluşan çatlaklar mahalle sakinlerini korkutuyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıllık bir apartmanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki taş duvarın çevresinde oluşan derin çatlaklar nedeniyle mahalle halkı endişeleniyor. Vatandaşlar, her an duvarın çökme tehlikesi nedeniyle çocuklarını dışarı çıkarmak istemiyor. Mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Ahmet Vapur, yaşadıkları korkuyu dile getirerek, "Bugün yarın uçabilir duvar bilemiyoruz. Buradan çoluk çocuk geçiyor, yaşlılar geçiyor. Buraya araç park edemiyoruz" dedi.



Harun Kılıç ise mahalleli olarak duvarın yıkılma tehlikesi nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Hava yağdığı zaman buranın çökme tehlikesi var, birinin üzerine uçabilir. Bu nedenle bir an önce yapılmasını istiyoruz. Duvarda derin çatlaklar var, bu yarıklar gittikçe büyüyor. Neden oldu bu çatlaklar bilemiyoruz" diye konuştu. - TOKAT

