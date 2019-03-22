Son Dakika Haberleri: Derin Demirsoy'dan Bir Birincilik Daha

Derin Demirsoy'dan Bir Birincilik Daha

9 dakika önce

İspanya'da düzenlenen Sunshine Turu'nda mücadele eden milli binici Derin Demirsoy, bir yarışmadan daha birincilikle ayrıldı.

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İspanya'da düzenlenen Sunshine Turu'nda mücadele eden milli binici Derin Demirsoy, bir yarışmadan daha birincilikle ayrıldı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, Vejer de la Frontera'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı haftasında, "Je Suis van de Bien" isimli atıyla 150 santimetre Büyük Tur D yarışmasını kazandı.

Milli binici, 145 santimetre Büyük Tur C yarışmasında da "Dadjak Ter Puttenen" adlı atıyla birinciliği elde etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:15 Kaynak: AA

Türkiye, İspanya, Spor
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