Derin Demirsoy'dan İspanya'da Birincilik
1 saat önce
Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'da düzenlenen grand prix yarışmasında birinci oldu.
Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'da düzenlenen grand prix yarışmasında birinci oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, Gümüş Tur Grand Prix'sinde yarıştı.
Milli binici, 140 santimetrede "Koblenz Vd Middelstede" isimli atıyla ilk sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:36 Kaynak: AA
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