Türkiye 'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya Gaz Sahası'nın derin deniz kesiminde boru döşeyecek 'Castorone' yarın Filyos Limanı'na varacak - Son Dakika

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