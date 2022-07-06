ZONGULDAK - Derin denizde boru indirme işlemi yapacak gemi Zonguldak açıklarında - Son Dakika
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ZONGULDAK - Derin denizde boru indirme işlemi yapacak gemi Zonguldak açıklarında

06.07.2022 12:33

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı.

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı.

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ederken, hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin personel mesai yapıyor.

Keşfedilen doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedeflenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminde derin denizdeki aşamaya geçiliyor.

Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın ulaşmasını sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek.

Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde olan 56 bin 529 grostonluk gemi, Çanakkale ile İstanbul Boğazı'nı geçmesinin ardından Filyos'a ulaştı.

Dev gemi, bakım çalışmalarının ardından çalışmalarına başlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Derin denizde boru indirme işlemi yapacak gemi Zonguldak açıklarında - Son Dakika

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