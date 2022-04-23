Derin denizlerin balığı baraküdalar, İzmirli balıkçıları sevindirdi - Son Dakika
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Derin denizlerin balığı baraküdalar, İzmirli balıkçıları sevindirdi

23.04.2022 10:19
Derin denizlerin balığı baraküdalar, İzmirli balıkçıları sevindirdi

İzmir'in Karaburun ilçesinde kıyıda geleneksel çökertme dalyan yöntemiyle avcılık yapan balıkçıların ağına, derin denizlerde yaşayan 6 kilogram ağırlığında baraküdalar takıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde kıyıda geleneksel çökertme dalyan yöntemiyle avcılık yapan balıkçıların ağına, derin denizlerde yaşayan 6 kilogram ağırlığında baraküdalar takıldı.

Badembükü Sahili'nde, çökertme dalyan yöntemiyle avcılık yapan Karaburunlu balıkçılar, bölgede "deniz turnası" diye tabir edilen, genellikle ılık denizler ile okyanuslarda yaşayan baraküda yakaladı.

Yaklaşık 6 kilogram gelen bakarküdalar, İzmir Balık Hali'nde satışa sunulacak.

Balıkçı Hüseyin İşken, derin sularda yaşayan baraküdaların nisan ve mayıs ayından itibaren kıyılara gelmeye başladığını söyledi.

Balıkların bir süre kıyılarda gezdiğini aktaran İşken, "Her yıl birkaç kez yakalarız ama bu seferkiler çok iri. Büyük olanlar yaklaşık 6 kilogram." dedi.

İşken, baraküdaların kilosunun 100-130 lira arasında alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Balık satıcısı Haluk Tırpancıoğlu da baraküdaların çok iri olduğunu ifade ederek, balıkları İzmir Balık Hali'ne götüreceğini söyledi.

Öte yandan bazı vatandaşlar da balıklarla fotoğraf çektirdi.

Derin denizlerin balığı baraküdalar, İzmirli balıkçıları sevindirdi
Derin denizlerin balığı baraküdalar, İzmirli balıkçıları sevindirdi

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Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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