DERİN DONDURUCUDA CESEDİ BULUNAN LİNA NAZLI TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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DERİN DONDURUCUDA CESEDİ BULUNAN LİNA NAZLI TOPRAĞA VERİLDİ

28.09.2022 13:54
DERİN DONDURUCUDA CESEDİ BULUNAN LİNA NAZLI TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'te, darbedilerek öldürülüp, derin dondurucuda saklanan Lina Nazlı Erbay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından babası Abdurrahman Erbay'a teslim edildi.

Gaziantep'te, darbedilerek öldürülüp, derin dondurucuda saklanan Lina Nazlı Erbay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından babası Abdurrahman Erbay'a teslim edildi. Lina için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazına Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Erbay ailesi katıldı.

BABASI, TABUTA MONTUNU KOYDU

Cenazenin teslim alınması sırasında Abdurrahman Erbay ve Lina'nın babaannesi Sevim Erbay, güçlükle ayakta durabildi. Erbay, kızının tabutunun üzerine montunu bıraktı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından Lina Nazlı Erbay'ın cenazesi, asri mezarlıktaki aile mezarlığında defnedildi.

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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DERİN DONDURUCUDA CESEDİ BULUNAN LİNA NAZLI TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: DERİN DONDURUCUDA CESEDİ BULUNAN LİNA NAZLI TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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