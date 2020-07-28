Derin dondurucular 24 saatte kapıda

Bayramı karşılamaya çok az bir süre kaldı. Özellikle Kurban Bayramı'nda daha fazla ihtiyaç duyulan derin dondurucular, 24 saatte teslim ediliyor.

Gıdaların vitamin değerini yüzde 95'e, nem değerini ise yüzde 100'e kadar koruyan Vestel derin dondurucular 24 saatte alıcıya teslim ediliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre et ve sebzeleri 4 mevsim tazeliğini koruyarak saklamaya yardımcı derin dondurucular, markanın internet adresinden 14.30'a kadar sipariş verilmesi halinde ertesi gün kapıya kadar teslim ediliyor.

Sandık tipi yatay ve çekmeceli dikey seçenekleriyle derin dondurucular Kurban Bayramı'na özel indirimlerle satışa sunuluyor. - İSTANBUL