Derin'e ne oldu, öldü mü? Melis Sezen'in Sadakatsiz'deki akıbeti merak konusu - Son Dakika

Derin'e ne oldu, öldü mü? Melis Sezen'in Sadakatsiz'deki akıbeti merak konusu

25.02.2021 10:33
Derin'e ne oldu, öldü mü? Melis Sezen'in Sadakatsiz'deki akıbeti merak konusu, System.String[]

BBC'nin ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrol oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz', 19'uncu bölümüyle ekrana geldi.

BBC'nin ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrol oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz', 19'uncu bölümüyle ekrana geldi.

Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına gelerek, Haluk'un yıllar önce onu kendisiyle aldattığını söyledi. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül, ne yapacağını şaşırdı. Haluk'un kendini ifade etme çabaları sonuç vermedi.

Gönül'ün, Haluk'a "26 yıl önce beni o kadar üzdün ki karnımda kızım, ona bir şey olacak diye o kadar korktum ki. O boynunda morluğu gördüğüm gün affetmeyecektim seni" dediği sözler dikkat çekti.

Oğluyla yıllardır görüşmeyen Hicran, ona kendini affettirmek ve bir şans daha vermesi için Nil'in evine geldi. "Çorba içmeye gelmedin herhalde" diyen Selçuk'un annesini evden kovdu.

CEMAL HÜNAL DAMGA VURDU Reyting yarışında zirvede yer alan ve her bölümü sosyal medyada gündem olan 'Sadakatsiz'in 19'uncu bölümünde diziye dahil olan Cemal Hünal, 'Sinan' karakteriyle damga vurdu.

Asya'nın üniversiteden arkadaşı olan Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye geldi ve onu bir şekilde ikna ederek İstanbul'a döndü. Asya'nın ortadan kaybolduğunu anlayınca her yerde onu arayan Volkan, evinin önünde Sinan'ın motorunu görünce gözü döndü.

"SEN AHLAKSIZ BİR KADINSIN" Ali'den Asya'nın nereye gittiğini öğrenen Volkan, İstanbul'a gitti. Volkan, "Sen ahlaksız bir kadınsın" dedikten sonra kendisine tepki gösteren Sinan'a dönüp yumruk attı.

"ASYA'YA DÖNEBİLİRSİN VOLKAN" Tekirdağ'a geri dönen Volkan, Derin'in "Asya'ya dönebilirsin Volkan, bitti" notuyla karşılaştı. Daha önce Derin'in cinayete kurban gittiğine dair ipuçları veren görüntüler dikkat çekmişti.

DERİN DİZİYE VEDA MI ETTİ? Sadakatsiz'in son bölümünün ardından dizinin Derin'i Melis Sezen'in akıbeti merak konusu oldu. Olaylardan 20 gün sonra Volkan ve Derin'in evinde beklenmedik gelişmeler yaşanacağına dair ipuçları geçtiğimiz haftalarda gelmişti.

Polislerin evde inceleme yaptığı görüntüler ardından Derin'in Volkan'la ilgili yazdıkları şoke etkisi yarattı. Derin, Volkan'ın kendisinin öldürme ihtimalinden bahsettiği notlar soru işaretlerine neden oldu.

Derin'e ne oldu, öldü mü? Melis Sezen'in Sadakatsiz'deki akıbeti merak konusu

Melis Sezen, Cansu Dere, Kanal D, Asya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Derin'e ne oldu, öldü mü? Melis Sezen'in Sadakatsiz'deki akıbeti merak konusu - Son Dakika Magazin


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