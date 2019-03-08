Derin Sarıyer'den İlk Albüm: Hayattasın Tedavisi Yok

Geçtiğimiz ay tüm dijital müzik platformlarında dinlemeye açılan albümün öncü tekliği "Belki de Rüyaydı"nın ardından albümle birlikte "Çocuğun Gördüğünden Fazlası Değil Bu Dünya" için hazırlanan video klip paylaşıldı.

İnsanın çaresiz alacakaranlığında neşeyle gezinen "Hayattasın Tedavisi Yok" kapsamında toplam 11 şarkı yer alıyor. Söz konusu 11 şarkının tümü duygu geçişlerini belli bir müzikal janra yerleştirmek yerine farklı ses köşelerine ulaşmayı hedefliyor. Sarıyer'in vokali merkez sound'u yönlendirirken modern indie rock güzergahına ve electro pop tavrına yakın duyduğumuz enstrüman geçişlerinden adım adım güç alıyor.

İçerikteki tüm şarkıların söz ve müzikleri Derin Sarıyer'e ait. Düzenlemelerde Serkan Çeliköz'ün imzası bulunurken miks sürecinde yine Çeliköz ile Ali Rıza Şahenk yer aldı. Albümün mastering çalışması ise Ali Rıza Şahenk tarafından gerçekleştirildi.