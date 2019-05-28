Derin sularda çalışabilen 'insansız su altı robotu' geliştirildi
3 saat önce
Başkent Üniversitesinde, derin sularda insanların yerine görev alabilecek yapay zeka teknolojisine dayalı insansız su altı robotu geliştirildi.
Başkent Üniversitesinde, derin sularda insanların yerine görev alabilecek yapay zeka teknolojisine dayalı insansız su altı robotu geliştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:43
Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin
Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor
Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!
Google Finlandiya'daki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı