Son Dakika Haberleri: Derin sularda çalışabilen 'insansız su altı robotu' geliştirildi
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Derin sularda çalışabilen 'insansız su altı robotu' geliştirildi

3 saat önce

Başkent Üniversitesinde, derin sularda insanların yerine görev alabilecek yapay zeka teknolojisine dayalı insansız su altı robotu geliştirildi.

Derin sularda çalışabilen 'insansız su altı robotu' geliştirildi, System.String[]
Başkent Üniversitesinde, derin sularda insanların yerine görev alabilecek yapay zeka teknolojisine dayalı insansız su altı robotu geliştirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:43 
Ekonomi
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