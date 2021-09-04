Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu'nun yeni yaşı sosyal medyayı salladı. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Derin Talu, 18 yaşına girdi. Doğum günü kutlaması yapan Derin Talu'yu ablası Deren Talu da yalnız bırakmadı.

Çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Deren Talu, "Bebeğim yasal" diyerek, 18'inci yaşını kutladı. Deren Talu daha sonra Deren 24, Derin 18 yazdı. Karelere binlerce beğeni ve yorum yağdı.