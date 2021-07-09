Üye Girişi
SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum - Son Dakika

SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum

09.07.2021 20:39

?Hedefim bundan sonraki diğer dünya şampiyonlukları?'Karşılamanın bu kadar büyük olacağını düşünmemiştim'Şahin Özen: Federasyonumuz adına son derece mutlu bir günKaan ÜLKER - Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - Rusya'daki CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak...

?Hedefim bundan sonraki diğer dünya şampiyonlukları?

'Karşılamanın bu kadar büyük olacağını düşünmemiştim'

Şahin Özen: Federasyonumuz adına son derece mutlu bir gün

Kaan ÜLKER - Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) - Rusya'daki CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden milli yüzücü Derin Toparlak, Türkiye'ye döndü. Toparlak yaptığı açıklamada, '9 yıldır bunun için uğraşıyordum. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Hiç pes etmemenin gerçekten ne kadar doğru bir şey olduğunu görmüş oldum' dedi.

Rusya'nın Tomsk şehrinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde 12.38.27'lik derecesiyle dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan milli yüzücü, Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, İstanbul'a geldi. Derin Toparlak ve beraberindeki sporcular, İstanbul Havalimanı'nda çiçekler ve alkışlarla karşılandı. Havalimanında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan şampiyon yüzücü, çok mutlu olduğunu belirterek, '9 yıldır bunun için uğraşıyordum. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Hiç pes etmemenin gerçekten ne kadar doğru bir şey olduğunu görmüş oldum. Herkese de bunu tavsiye ederim. Genç arkadaşlar için de bunu söyleyebilirim; asla pes etmesinler. Çok fazla zorluklardan geçtik. Üstüne bir de pandemi çıktı, daha da zor oldu. Yine de pes etmedim ve başardım. Çok mutluyum' diye konuştu.

'HEDEFİM BUNDAN SONRAKİ DİĞER DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI'

Hazırlık sürecinin 1 yıllık bir süreç olmadığını vurgulayan milli yüzücü, 'İlk başladığımdan bu güne kadar olan süreç benim hazırlık sürecimdi. Bundan sonra da diğer dünya şampiyonluklarına hazırlanacağız. Seneye olan dünya şampiyonası şu anki hedefim' açıklamasında bulundu.

'KARŞILAMANIN BU KADAR BÜYÜK OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Havalimanındaki karşılama için çok mutlu olduğunu söyleyen Toparlak, 'Karşılamanın bu kadar büyük olacağını beklemiyordum. Spor bakanımıza teşekkür ediyorum, aynı zamanda bu yolda benimle beraber yürüyen herkese teşekkür ediyorum. Federasyonumuz kamp sürecinde çok yardımcı oldu. Ailem, Bakırköy Ata Spor Kulübü, antrenörüm Canberk Babaoğlu'na çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Duygularını aktaran baba Sarper Toparlak da 'Çok senelerdir emek veriyoruz hep beraber. Çok güzel bir yere geldik. Çok güzel bir nokraya ulaştık. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edecek' dedi.

Anne Füsun Toparlak ise 'Çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur gerçekten. Çok büyük bir emek var. Çalıştı, inandı ve sonunda başardı' diyerek duygularını aktardı.

ÖZEN: FEDERASYONUMUZ ADINA SON DERECE MUTLU BİR GÜN

Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen ise açıklamasında şunları söyledi:

'Paletli yüzmede biz son 5 yıldır gençler kategorisinden başlayarak madalya almaya başlamıştık. Bu tabii 2010'lu yıllardan itibaren bir proje ürünüdür. Bundan 3 haftada önce de İtalya'da gençlerde 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz almıştık. Paletli yüzmede devam eden sürekliliği yakaladığımız bir başarı durumuz söz konusu. Bundan sonra derece keyifliyiz ama bunu büyüklere taşımayı çok istiyorduk. Bunu 2 sene önce, pandemi öncesi büyüklerde Avrupa'da Derin bir kez daha başarmıştı ama dünyada böyle bir şampiyonluk böyle bir başarımız yoktu. Madalyanın altın olması ekstra bizi mutlu ediyor. Gerçekten Derin'e, ailesine, antrenörüne, kulübüne, ona emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuz adına son derece mutlu bir gün bugün bizim için.?

SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum
SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum
SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum
SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum
SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum
SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum
SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum
SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum

Dünya Şampiyonası, İstanbul, Yüzme, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü 00:32 Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı 22:53 Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu 22:18 Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti 21:34 Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu 20:22 Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 18:22 Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten 16:58 Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi         
00:41
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi         
00:27
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin         
21:59
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme         
21:18
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş         
12:58
Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş         
12:51
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı         
11:49
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu         
11:11
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 03:59:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Derin Toparlak: 9 yıldır bunun için uğraşıyordum, çok mutluyum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement