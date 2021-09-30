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SPOR Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu - Son Dakika

SPOR Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu

30.09.2021 13:45

Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu'Şartlar mükemmel değildi ancak birinci oldum'Sait Babaoğlu: Bir günde 17-18 km yüzerek çalıştılarCanberk Babaoğlu: Madalyanın haricinde saygı da kazandık'Su sporlarında bu başarıyı daha ileriye...

Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu

'Şartlar mükemmel değildi ancak birinci oldum'

Sait Babaoğlu: Bir günde 17-18 km yüzerek çalıştılar

Canberk Babaoğlu: Madalyanın haricinde saygı da kazandık

'Su sporlarında bu başarıyı daha ileriye götürebiliriz'

Şahin Özen: Uluslararası yarışmalara sporcu ve antrenör transfer eden bir ülkeyiz

Anne Fisun Toparlak: Dünya şampiyonu olacak diye hedef koymuştuk

Mehmet Yinanç: 15 ay süre zarfında bu kardeşlerimize aylık bir bütçe ayırdık

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ - Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak, 'Madalya aldıktan sonra çok yorgundum ama kürsüye çıkmadan önceki heyecanım ve İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu' dedi.

Kolombiya'da 23-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 43 dakika 50 saniye ve 88 saliselik derecesiyle dünya şampiyonu olan milli yüzücü Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu basın toplantısı düzenledi. İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Derin Toparlak ve Canberk Babaoğlu'nun yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Murat Bülbül, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Bakırköy Ataspor Kulübü Kurucusu Sait Babaoğlu ve sponsor May Optik Sahibi Mehmet Yinanç katıldı.

SAİT BABAOĞLU: BİR GÜNDE 17-18 KM YÜZEREK ÇALIŞTILAR

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Bakırköy Ataspor Kulübü Kurucusu Sait Babaoğlu, 1997 yılından bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, 2014-2015 yılından itibaren paletli yüzmenin büyük bir ivme kazandığını ifade etti. Babaoğlu, Derin'in antrenörü Canberk ile birlikte bir günde 17-18 kilometrelik mesafeyi yüzdüklerini dile getirdi.

DERİN TOPARLAK: ŞARTLAR MÜKEMMEL DEĞİLDİ ANCAK BİRİNCİ OLDUM

Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak, bundan sonraki hedefinin şu anda olduğu yeri korumak ve arkadan gelen gençlere ilham olmak istediğini ifade ederek, 'Kolombiya hiç gitmediğimiz bir yerdi. Zorlu olacağını biliyorduk ama ben yarışmaya gittim. İşimi yapmam gerekiyordu. 5 bin metre için hedefim büyüktü. Yarışma zamanındaki hava şartları da mükemmel değildi ama birinci olduğum için sevindim' dedi.

'İSTİKLAL MARŞI OKUNDUĞU ANDAKİ HİSLERİM BANA YORGUNLUĞU UNUTTURDU'

Madalya aldıktan sonraki hislerini dile getiren Derin Toparlak, 'Madalya aldıktan sonra çok yorgundum ama kürsüye çıkmadan önceki heyecanım ve İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu. Federasyonumuz bize çok destek oldu. Sponsorumuz her ihtiyacımızı karşıladı, Ataspor Kulübü, Canberk ağabey ve ailem bana her zaman destek oldu' diye konuştu.

CANBERK BABAOĞLU: MADALYANIN HARİCİNDE SAYGI DA KAZANDIK

Zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren Derin Toparlak'ın antrenörü Canberk Babaoğlu, '4 yıl ve daha da öncesi uzun ve sabırla beklenmesi gereken bir süreç yanlışı ve hatayı kabul etmeyecek bir süreç. Derin, 2019 yılında paletli yüzmede ilk madalyasını aldı. Sonrasında Avrupa şampiyonluğu elde etti. Şöyle bir gerçek var, bir sporcu ve antrenörle yapılacak bir şey değil. Herkesin desteği ile olan bir şey. Bu desteği alabiliyorsak madalyadan daha büyük kazanç. Madalya kazandık ama saygı da kazandık. İnsanların inandığı yolda bir ışık oluyorsunuz. Aşağıdan gelecek birçok sporcu, hayallerine daha büyük bir yerden bakabilirler. Dünya şampiyonu olmak artık hayal değil, yapabiliyoruz. Birbirimize destek olursak her şeyi yapabiliriz, inanmamız gerekiyor. Elbette ki kötü anlarımız oldu ama vazgeçmedik. Aileme hep yanımda oldukları için teşekkür ederim' dedi.

'SU SPORLARINDA BU BAŞARIYI DAHA İLERİYE GÖTÜREBİLİRİZ'

Su sporlarında bu tarz başarıları daha da ileriye götürebileceklerini kaydeden Canberk Babaoğlu, 'İnşallah birçok arkadaşımız bu başarıyı daha da ileriye götürecektir. Derin Toparlak'a da bu başarısı ve gayreti için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

ŞAHİN ÖZEN: ULUSLARARASI YARIŞMALARA SPORCU VE ANTRENÖR TRANSFER EDEN BİR ÜLKEYİZ

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, 2011 yılında federasyon olarak başladıkları bir proje ile kısa sürede dünya şampiyonu çıkardıklarını ifade ederek, '50 metreden 1500 metreye kadar madalyalar kazandık. Uluslararası yarışmalara sporcu ve antrenör transfer eden bir ülkeyiz. Bu zorlu süreçlerde birlikte kararlar alarak buralara geldik. Derin'in bu zorlu sürecinde ailesi usanmadan, inanarak destek verdiler. Hiç ara vermeden antrenmanlarına devam ederek sonuca ulaştı. Kulüp olarak sahip çıkmak da çok önemli. İmkanlar ölçüsünde en iyisini vermeye çalıştılar biz de federasyon olarak destek vermeye çalıştık. Burada ülkemizin son yıllardaki tesisleşme anlamındaki çalışmaları da bu başarıları getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız ve Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Devlet bu tesisleri yapar ancak oralara sporcu taşımak ve başarılı sporcu çıkarmak da bizlerin görevi. Yunanistan'da 3 sene önce büyükler Avrupa şampiyonumuzdu. Derin'e ve Canberk hocamıza federasyonumuz adına teşekkür ediyorum' dedi.

FİSUN TOPARLAK: DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAK DİYE HEDEF KOYMUŞTUK

Dünya şampiyonunun annesi olmanın büyük gurur olduğunu dile getiren Derin Toparlak'ın annesi Fisun Toparlak, 'Ciddi bir aile desteği var Derin'in etrafında. Bu yolculukta biz dünya şampiyonu olacak diye hedef koymuştuk. Herkes bize '9'uncu sınıfta başladı yüzmeye, bu nasıl hedef' dedi. Bu yolda yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum? diye konuştu.

MEHMET YİNANÇ: 15 AY SÜRE ZARFINDA BU KARDEŞLERİMİZE AYLIK BİR BÜTÇE AYIRDIK

Derin Toparlak'ın sponsoru May Optik'in kurucusu Mehmet Yinanç ise Amatör kulüp için amatör ruh çok çalışmayı gerektiriyor. Amatörlük özveriyi gerektirir. Dün konuştuk ve yönetim olarak 15 ay süre zarfında bu kardeşlerimize aylık bir bütçe ayırdık. Her ay hesaplarına aktaracağız. Onlar da bayrağımızı nice şampiyonalarda göndere çektirecektir? dedi.

Basın toplantısının ardından hazırlanan pastayı Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu birlikte kesti.

SPOR Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu
SPOR Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu
SPOR Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu
SPOR Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu
SPOR Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu
SPOR Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu
SPOR Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, İstiklal Marşı, Kolombiya, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunduğu andaki hislerim bana yorgunluğu unutturdu - Son Dakika


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