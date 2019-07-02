Derin Toparlak'tan Yunanistan'da tarihi başarı

CMAS Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın önceki gün sona eren havuz etabında 1500 metrede Avrupa ikinciliğine imza atarak, uluslararası paletli yüzme büyükler yarışmalarında Türkiye'nin ilk madalyasını kazanan Toparlak, şampiyonanın dünkü açık su yarışlarının zorlu 6000 metre suüstü mücadelesinde muhteşem performansıyla birinci gelerek, yine ülkemize ilk altın madalyayı kazandırdı.

Dün (1 Temmuz Pazartesi) Yunanistan'ın İoannia kenti açıklarında yapılan 6000 metre suüstü açık su yarışında 15 sporcu start aldı. Milli sporcumuz Derin Toparlak, yarışın sonuna kadar üstün bir performans ve dayanıklılık ortaya koyarak 56 dk. 21 sn.de bitiş noktasına ulaşıp Avrupa Şampiyonu oldu. En yakın rakibi Yunan Marios Armoutsis 56 dk. 57 sn.lik derecesiyle gümüş madalya, İtalya'dan Davide De Ceglie ise 57 dk. 1 sn.lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Ödül töreninde Derin Toparlak'a altın madalyayı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen taktı. CMAS Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye toplam 1 altın ve 1 gümüş madalyaya imza attı. Serbest Dalış Milli Takımı'na da seçilen başarılı sporcu Derin Toparlak, geçen hafta İstanbul'da yapılan Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazanmıştı.

Yunanistan'ın Ioannina kentinde 14 ülkenin katılımıyla dün gerçekleştirilen açık su mücadeleleriyle sona eren CMAS Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda su üstü, çift palet, dip, tüp, bayrak yarışı, ayrıca 6000 metre açık su yarışı ve açık su 4x 2000 bayrak yarışları yapıldı.

PALETLİ YÜZME MİLLİ TAKIM KADROMUZ

Şampiyonada ülkemizi 3 bayan, 9 erkek sporcudan oluşan Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı'mız temsil etti. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen'in bizzat başkanlığını yaptığı Milli Takım kafilemiz; Teknik Direktör Özgür Alemdar, Antrenörler Alper Erkmen, Canberk Babaoğlu, Ali Göz, Eşref Esen, Yönetici Hakan Arslan ve sporcular, Ayşe Ceren Yeşilbaş, Beril Ülker, Buse Çeliker, Can Batır, Derin Toparlak, Ömer Faruk Saydam, Tuğcan Kaytar, Onur Berke Kuyumcu ve Yunus Ayvazoğlu'ndan oluşuyor.

TSSF BAŞKANI DOÇ. DR. ŞAHİN ÖZEN: "BU BAŞARI BİR KIRILMA NOKTASI"

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Derin, muhteşem bir performans ortaya koydu. Uluslararası büyükler paletli yüzme yarışmalarında ilk gümüş ve ilk altın madalyaya Yunanistan'da imza attık. Gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonluklarımız zaten vardı. Ancak büyüklerde bugüne kadar hiç madalya alamamıştık. Bu başarı bizim için bir kırılma noktası. Sualtı topluluğu ailemiz ve Türkiye için de bir gurur kaynağı oldu. Derin'i ve bu şampiyonada mücadele veren bütün milli sporcularımızı, teknik kadroyu gönülden kutluyorum" dedi.