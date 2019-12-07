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Derin Toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğü

6 saat önce

Milli yüzücü Derin Toparlak, Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın 800 metre yarışında dünya 3'üncüsü oldu.

Derin Toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğü, System.String[]

Milli yüzücü Derin Toparlak, Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın 800 metre yarışında dünya 3'üncüsü oldu.

Daha önce Yunanistan'ın Yanya şehrinde yapılan Paletli Yüzme Büyük Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya alarak, Türkiye'ye organizasyondaki ilk büyükler madalyalarını kazandıran Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, bir başarıya da Polonya'da imza attı.

Poznan şehrinde düzenlenen ve 24 ülkeden sporcunun katıldığı Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 800 metre yarışında 6: 38: 23'lük derecesiyle 3'üncülük elde eden Derin Toparlak, bronz madalyanın sahibi oldu.


Polonya, Poznan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:06 Kaynak: DHA
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