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Derin Toparlak, Yunanistan'da şampiyon oldu

1 saat önce

Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, Yunanistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda bin 500 metrede ikinci, 6 bin metre de ise şampiyon oldu.

Derin Toparlak, Yunanistan'da şampiyon oldu, System.String[]
Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, Yunanistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda bin 500 metrede ikinci, 6 bin metre de ise şampiyon oldu.

Yunanistan'ın Yanya şehrinde 28 Haziran- 2 Temmuz arasında yapılan Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Bakırköy Ataspor Kulübü'nün Sporcusu Derin Toparlak yarışmaya damgasını vurdu. Toparlak, yarışmanın ikinci gününde bin 500 metrede ikinci olurken, açık su 6 bin metre yarışında iddialı rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Toparlak, desteklerinden ötürü ailesine, antrenörüne ve kulübüne teşekkür etti. Şampiyon Derin'in antrenörü Canberk Babaoğlu ise yakaladıkları bu başarının tesadüf değil tam tersine uzun vadeli bir çalışmanın ürünü olduğunu aldıkları madalya ile iki branşta da Türkiye'ye bir ilki yaşattıklarını, Yunanistan'da bayrağı gönlere çektirmelerinin ve İstiklal Marşı'nı söyletmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kulüp Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül de çeyrek yüzyıllık bir su sporları kulübü olduklarını belirterek "60'ın üzerinde milli sporcu yetiştirdik. Su sporlarında uluslararası arenada saygın bir yere sahip oldu. Kulüplerarası birçok müsabakada derece aldık. Derin'in bu başarısının bizlerin yanı sıra ülkemiz içinde bir gurur kaynağı oldu. Önümüzdeki yıl da dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:56 Kaynak: İHA
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