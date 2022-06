'Derin Uğultu' belgeselinin galası yapıldı

OZAN Turgut'un yönetmen koltuğuna oturduğu 'Derin Uğultu' belgeseli, izleyici ile buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Jeoloji Mühendisleri Odası iş birliğiyle hazırlanan, 56 dakikalık 'Derin Uğultu' deprem belgeselinin galası bu akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gala programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık , TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Ozan Turgut ve çok sayıda davetli katıldı.

"İSTANBUL'DA DEPREM OLSA TÜRKİYE EKONOMİK OLARAK ÇÖKER"Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, " Türkiye'de Kentsel dönüşüm yapılıyor. Deprem aynı zamanda ekonomik bir felaket. İstanbul'da deprem olsa Türkiye ekonomik olarak diz üstü çöker. Türkiye'nin ekonomisi, ne dolar kuruna benzer alacağı hasar ne de pandemideki alacağı hasara benzer, hasar direk olarak ülkeye diz çöktürür. Deprem geldiği zaman ekonominin çarkları dönecektir diye kim söyleyebilir. Ekip, ekipmanlar ayakta duracaktır. Depremle ilgili yapılan faaliyetler güzel ama yetersiz işler, çok yavaş ilerliyor. Fazla vakit yok, her an her yerde deprem olabilir" dedi.

Galasına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da, "Beylikdüzü Belediyesi İstanbul'dan bağımsız değil. Derin Uğultu belgeseli farkındalıkları artırma adına yapıldı. Deprem bir doğa olayı. Bunu afete dönüştüren aslında insanlar, insanların almadığı tedbirler, bunu biliyoruz. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Belgeselin yönetmeni Ozan Turgut ise, "Derin Uğultu, insanlar deprem olunca tarif edilemeyen o sesi düşünüyor, o ses de var kafamızın içinde. Deprem olduktan sonra bize sunulan bilginin ve gereksiz bilginin toplumda yarattığı uğultu aslında derin uğultu" dedi.

Konuşmaların ardından belgeselin gala gösterimi yapıldı.