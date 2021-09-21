Derince Belediyesi, TÜBİTAK MARTEK ile protokol imzaladı - Son Dakika

Derince Belediyesi ile TÜBİTAK MARTEK arasında projeler ve teknoloji transferi faaliyetleri ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kurumsal çalışmalar kapsamında TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur ile Teknoloji Transfer Ofis Yöneticisi Deniz Yayla'yı ziyaret ederek, belediye bünyesindeki çalışmaları paylaştı. Görüşmelerin ardından iki kurum arasında yapılan anlaşma, imzaya dönüştü. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün ev sahipliğinde Yelken Kafe'de gerçekleşen görüşmede karşılıklı olarak imzalar atıldı.

Başkan Aygün ile TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur ve TTO Yöneticisi Deniz Yayla arasında yapılan görüşmede iki kurum arasındaki projeler ve teknoloji transferi faaliyetleri ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı. - KOCAELİ