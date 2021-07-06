Derince'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Derince genelinde tehlike arz ederek güvenliği tehdit eden yapılarla, kullanım ömrünü tamamlayan metruk binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Kocaeli Valiliği'nin il genelinde belirlediği 26 ağır hasarlı binanın yıkım işlemleri sürüyor. Bu kapsamda Derince Tahtalı Mahallesi Omurlar mevkii sınırları içerisinde bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. - KOCAELİ