Derince'de Aygün'e Coşkulu Tanıtım

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün için düzenlenen Aday Tanıtım toplantısı Zübeyde Hanım Kültür Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca ve çok sayıda partili katıldı.

DERİNCE EVLATLARINA SAHİP ÇIKACAKTIR

AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu'nun açılış konuşması sonrasında milletvekilleri adına İlyas Şeker konuşma gerçekleştirdi. Şeker, "Gezdiğimiz her yerde hizmetlerimiz övülüyor. Derince bu seçimde de oy rekoru kıracaktır" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da konuşmasında, "15 yıldır halkımız güvendi, itimat etti, biz de görevimizi yaptık. Bize görev veren itimat eden hiçbir kardeşimizi pişman etmedik. Tahir Bey de Zeki Bey de Derince'nin evladıdır, Derince'nin öz evlatlarına sahip çıkacağına inanıyoruz" dedi.

ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ

Perşembe günü Ankara'da yapılacak Manifesto Toplantısı'na Derincelileri davet eden İl Başkanı Abdullah Eryarsoy da"Derince'de 8 aday adayı ile güzel bir yarış vardı. Cumhurbaşkanımız Zeki Aygün abimizi aday olarak ilan etti. Derince'de durmadan yorulmadan birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Bu davada küsmek olmaz. Çalmadık kapı sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız" dedi. Eryarsoy'un ardından salondakilerin coşkulu alkışlarıyla kürsüye AK Parti İlçe Başkan Adayı Zeki Aygün geldi.

BEYANNAMEMİZDE MÜJDELER OLACAK

Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, "Bir insanın vatanı; doğduğu, büyüdüğü ve gençliğinin geçtiği yerdir. Derince benim ana yurdum, ana vatanım. Ben Derinceliyim. Sizlerle yeni tanışmıyorum. Birçoğunuzun tanıyorum. Dostuz, komşuyuz, yol arkadaşıyız, akrabayız. Sizlerin teveccühü ile belediye başkanı adayı olduk. Gayemiz de, amacımız da Derince'ye hizmetkâr olmak. İlerleyen günlerde de seçim beyannamemizi sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

PROJELERİMİZİN HEPSİ HAZIR

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın da Zeki Aygün ile birlikte Derince için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Beyannamemizde yer alacak projelerimiz hazır. Derincelilerin hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini arttıracak projelerle karşınıza çıkacağız. Askeri hastane alanı, ulaşım kolaylıkları gibi birçok projemiz var" dedi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAPACAĞIZ

"13 belediyenin 13'ünü AK kadrolar yönetecek" diyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İnşallah önümüzdeki süreçte tüm ilçelerimizde güçlü bir şekilde başarılı olarak Cumhurbaşkanımızın arkasında durduğumuzu göstereceğiz. O da dünyanın tüm mazlum milletlerine sahip çıkmaya, Türkiye'yi büyütmeye devam edecek. Allah'ın izniyle her zaman aranızda kalacağımıza ve gönül belediyeciliği yapacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.