Derince'de bir spor tesisi daha açılıyor

Derince Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bahattin Çelik Spor Kompleksi'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı.

Çocuklara ve gençlere yönelik projelere özel önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Fatih Mahallesi'nde yeni bir tesisi daha ilçeye kazandırdı. Bu kapsamda Fatih Mahallesi Melikgazi Sokak'ta inşa edilen ve merhum Derince Belediyesi meclis üyesi Bahattin Çelik'in adı verilen spor kompleksi açılış için gün sayıyor. 3 bin 700 m2 proje alanına inşa edilen iki katlı sosyal tesis binasının yer aldığı komplekste kapalı futbol sahası, çok amaçlı salon, eğitim odaları, kafeterya, seyirci alanları, sporcu soyunma odaları, antrenör odaları ve hakem odası bulunuyor.

Karate, tekvando, boks ve jimnastik branşlarına da ev sahipliği yapan Bahattin Çelik Spor Kompleksi'ndeki çok amaçlı salona ise Kocaeli karate dünyasının önde gelen isimlerinden merhum Halit Yoldaş'ın ismi verildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün ilçe gençliğine armağanı olan Bahattin Çelik Spor Kompleksi'nin açılışı için ise tüm hazırlıklar tamamlandı. Salon sporlarından, futbol okuluna kadar birçok alanda uzman eğitmenler nezaretinde eğitimlerin verileceği tesis 2 Temmuz Cuma günü saat 15.00'de gerçekleşecek olan açılış töreninin ardından faaliyetlerine resmi olarak başlayacak. - KOCAELİ