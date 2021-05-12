Derince'de Filistin için destek programı düzenlendi - Son Dakika

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Derince Kent Meydanı'nda bir gösteri düzenlendi.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları Türkiye'nin dört bir yanında protesto ediliyor. Derince Kent Meydanı'nda da İsrail'i kınayan ve Filistin'e destek veren bir program düzenlendi. Yeniden Refah Partisi'nin öncülüğünde gerçekleşen protesto gösterisine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sloganlar atıldı

Derince Kent Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar Filistin'e destek sloganları attı. Program, Derince Merkez Camii İmam Hatibi Ahmet Yelkenci'nin yaptırdığı dua ile sona erdi. - KOCAELİ