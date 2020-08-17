Derince'de geçici trafik düzenlemesi - Son Dakika

Derince'de geçici trafik düzenlemesi
Derince İsmetpaşa Caddesi'nde İSU tarafından yapılacak altyapı çalışması nedeniyle trafik düzenlemesine gidilecek.
Derince İsmetpaşa Caddesi'nde İSU tarafından yapılacak altyapı çalışması nedeniyle trafik düzenlemesine gidilecek. Vatandaşların çalışma nedeniyle ulaşımlarında sorun yaşaması için geçici güzergah oluşturuldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Derince İsmetpaşa Caddesi'nde İSU tarafından altyapı çalışması yapılacak. Trafik düzenlemesi yapılacak alandaki çalışma nedeniyle bölgeyi kullanan toplu taşıma ve özel araçlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah oluşturuldu. Toplu taşıma ve özel araçlar çalışma süresince Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi'ni kullanabilecek. Vatandaşlar bu şekilde çalışma yapılan noktalarda ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde yapabilecek. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 16:31
Kaynak: İHA
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