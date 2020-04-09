Derince'de izinsiz üretilen 3 bin 340 litre dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

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Derince'de izinsiz üretilen 3 bin 340 litre dezenfektan ele geçirildi
6 saat önce
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bulunan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi.
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bulunan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derince'de bir imalathaneye baskın düzenledi. İzin ve ruhsatı olmadan üretim yapılan imalathanede 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:32 Kaynak: DHA
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