Derince'de karla mücadele ekipleri teyakkuzda - Son Dakika
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Derince'de karla mücadele ekipleri teyakkuzda

10.03.2022 10:16
Derince'de karla mücadele ekipleri teyakkuzda

Meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarıları doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Derince Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarıları doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Derince Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar neticesinde Derince Belediyesi ekipleri, tüm hazırlıklarını tamamlayarak, vatandaşların kar yağışından olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için teyakkuza geçti. Kar yağışının özellikle kentin üst kesimlerinde etkili olması beklenirken, ekiplerin iş makineleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile bekleyişi sürüyor. - KOCAELİ

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Derince'de karla mücadele ekipleri teyakkuzda - Son Dakika


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