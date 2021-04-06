Derince'de üstyapı çalışmaları başladı - Son Dakika

Proje kapsamında yüzde 33'ü tamamlanan altyapı çalışmalarında bozulan yollarının üstyapı çalışmalarına da başlanıldı. Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrulgazi Bulvarı'nda başlanılan asfalt çalışmaları, hava şartlarına bağlı olarak devam ediyor.

10 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Derince ilçesine bağlı Yenikent, Fatih Sultan, Çınarlı, Mersincik, İbni Sina, Çenedağ, Yavuz Sultan, Dumlupınar, Deniz ve Sırrı Paşa Mahallelerinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının yenilenmesi için 2020 yılının Ağustos ayında çalışmalara başlanıldı. Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde toplam 268 km uzunluğunda altyapı imalatı gerçekleştirilecek. İki yıl sürmesi hedeflenen ve yüzde 33'ü tamamlanan altyapı çalışmalarından sonra üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor.

ERTUĞRULGAZİ BULVARINDA ÜSTYAPI BAŞLADI

Altyapı imalatları nedeniyle bozulan cadde ve sokakların üstyapı çalışmaları, ağır kış ve hava şartlarından dolayı yapılamadı. Hava sıcaklığının artması ile birlikte üstyapı asfalt çalışmalarına geçtiğimiz hafta sonu başlanıldı. İlçenin Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrulgazi Bulvarı'nda başlanılan asfalt çalışmaları hava şartlarına bağlı olarak devam edecek. Ertuğrulgazi Bulvarının asfalt çalışmaları tamamlandıktan sonra üst kısımları ile Fatih Sultan Mahallesindeki çalışma yapılan cadde ve sokaklarda yeni asfalt, asfalt yama ve parke çalışmaları gerçekleştirilecek.

4 MAHALLEDE ASFALT YAPILDI

İlçenin üstyapı yenileme projesi kapsamında toplam 30.470 ton yeni asfalt, 16.920 ton asfalt yama ve 72.700 metrekare parke yapılması planlanmakta. İSU Genel Müdürlüğü, şimdiye kadar Yenikent, Çınarlı, Sırrıpaşa ve Fatih Sultan Mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında asfalt, asfalt yama ve parke çalışmaları gerçekleştirdi.

168,5 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Derince ilçesinin altyapı ile birlikte üstyapının yapılacağı çalışmalar, toplamda 168,5 milyon TL' ye mal olacak.