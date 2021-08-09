Derince İstiklal Caddesi'nde altyapı çalışması - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi İstiklal Caddesi'nde çalışma yapılacak. Yaklaşık 2 ay sürecek çalışmada vatandaşların sorun yaşamaması için Ulaşım Dairesi Başkanlığınca alternatif güzergah oluşturuldu.

ÇALIŞMA 2 AY SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Derince ilçesi İbnisina Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yağmur suyu ve atık su altyapı çalışması yapacak. 11 Ağustos Çarşamba günü başlayacak çalışmaların 20 Ekim 2021 Çarşamba günü bitmesi planlanıyor.

GEÇİCİ GÜZERGAHLAR

Çalışma süresince ulaşım hizmetlerinin aksamaması için Ulaşım Dairesi Başkanlığınca alternatif güzergah oluşturuldu. Bu kapsamda güzergahı kullanan Hat 151, 152, 153, 154, 155, 159, 163, 170, 175, 183, 190, 191, 300, 305, 305, 400MR, 401, 402, 405, 435, 530, 800C ve 800K geçici olarak D-100 karayolunu kullanacak. Hat 114, 134, 135 ve 138 no'lu hatlar ise geçici olarak Çavdar Caddesi'ni kullanacak.