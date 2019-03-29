Derince Rıhtım Caddesi Modern Görünüme Kavuştu

Kentin birçok noktasındaki caddeleri yenileyerek modern bir görünüme kavuşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projeleri sonuçlandırmaya devam ediyor. Derince Harikalar Sahili'nin hemen arkasında bulunan bin 500 metrelik Rıhtım Caddesi'nde, üst yapı işleri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Üst yapı çalışmaları kapsamında Rıhtım Caddesi'ne 5 bin 737 ton asfalt serimi yapıldı.

4 BİN 250 METREKARE PARKE İMALATI YAPILDI

Şehir içi kent ulaşımını rahatlatmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, birçok caddeyi de baştan sona yenileyerek modern bir görünüme kavuşturuyor. Büyükşehir bu kapsamda Rıhtım Caddesi'ni yenileme çalışmaları yaptı. Çalışmalar da 9 bin 610 ton PMT malzeme serimi yapılırken 3 bin 600 metre uzunluğunda bordür ve 4 bin 250 metrekare de parke imalatı gerçekleştirildi. Cadde üzerinde çalışma alanında bin 500 ton dolgu ve 5 bin 737 ton asfalt serimi yapıldı.

HARİKALAR SAHİLİNE ULAŞIMI SAĞLAYAN CADDE

Derince Harikalar Sahili özellikle yaz ve bahar mevsimlerinde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların Harikalar Sahiline ana arter olarak ulaşımını sağlayan Rıhtım Caddesi, modern ve yeni haliyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden caddede yayalar için üç boyutlu yaya geçidi de tasarlandı.