Derince Sağlık Müdürü: Geç saatte gelindi, diye filyasyon ekibine saldıran var - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanları, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaya ilaç götürdüğü sırada yakınının saldırısına uğradı. Yaşanan olayın yargıya taşındığını belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nurdane Korkmaz, "Koronavirüs ile mücadelemiz gece gündüz demeden devam ederken, bu tür olaylarla mücadelemiz de koronavirüs ile mücadele kadar zor. Geç saatte eve gelindi, diye filyasyon ekiplerine saldıranlar bile var. Çok sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Derince'de, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli filyasyon ekibi, testi pozitif çıkan Covid-19 hastasının evine ilaç götürerek, kapısına karantina yazısı asmak istedi. Hasta yakınlarının sözlü ve fiziki saldırısıyla karşılaşan filyasyon ekipleri, 'beyaz kod' vererek yardım istedi. Konuyla ilgili adli sürecin başlatıldığını belirten Derince Sağlık Müdürü Dr. Nurdane Korkmaz, bu tür olayların en az koronavirüs ile mücadele kadar zor olduğunu belirtti.

KARANTİNA YAZISINI ASTIRMAMIŞLARYaşanan olayı anlatarak, vatandaşın daha duyarlı olması gerektiğini belirten Dr. Korkmaz, "30 Kasım akşamı filyasyon ekibimiz vatandaşımızın evine filyasyon çalışması yapmak için gittiğinde evde yaşayan arkadaşlar, kapıya asılacak karantina yazısını astırmak istememişler. Söküp ekibimizin üzerine atmışlar ve ağza alınmayacak derecede küfürlü konuşmalarda bulunmuşlar. Ekip arkadaşlarımız bir hemşire ve bir şoförden ibaret. Hemşire hanım sakinleştirmeye çalışmış, şoför de konuşup sakinleştirmeye çalıştığı halde bu sefer de şoför arkadaşımıza ağza alınmayacak derecede ağır küfürler etmişler. Biz de beyaz kod verdik, gerekli şikayeti yapıp yargıya intikal ettirdik olayı. Topluma şunu söylemek istiyorum; filyasyon çalışmasına katılan bu arkadaşlar, hemşireler, doktorlar sokaklarda kapı kapı, sokak sokak yağmur, çamur, kar demeden toplumun sağlığı için hepimizin sağlığı için çalışıyorlar. Hafta içi, hafta sonu, akşam saatleri demeden gece geç saatlere kadar filyasyon çalışması yapıyoruz. Toplumdan da buna karşı biraz anlayış, hoşgörü bekliyoruz. Geç saatte eve gelindi, diye filyasyon ekiplerine saldıranlar bile var, çok sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.'HEM VAKTİMİZİ HEM ENERJİMİZİ ÇALIYOR'Sağlık çalışanlarının bu tür olaylarla çok sık karşı karşıya kaldığını söyleyen Korkmaz, "Sağlık ekipleri olarak yaklaşık 9 aydır koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Toplumdan da bu konuda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Koronavirüs ile mücadelemiz gece gündüz demeden devam ederken bu tür olaylarla mücadelemiz de koronavirüs ile mücadele kadar zor. Hem vaktimizi hem de enerjimizi çalıyor, motivasyonumuzu düşürüyor. İnsanlardan bizim çalışmalarımıza destek vermelerini, anlayışlı ve hoşgörülü olmalarını bekliyorum" diye konuştu.