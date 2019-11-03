Son Dakika Haberleri: Derince "Seyahat Kartları Ofisi" açılıyor
Son Dakika Güncel Derince 'Seyahat Kartları Ofisi' açılıyor

Derince "Seyahat Kartları Ofisi" açılıyor

7 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Artan kent kart taleplerini hızla çözüme kavuşturmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesine "Seyahat Kartları Ofisi" kurdu.

Derince

KOCAELİ (İHA) – Artan kent kart taleplerini hızla çözüme kavuşturmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesine "Seyahat Kartları Ofisi" kurdu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Derince ve bölgesindeki nüfus yoğunluğunun artmasıyla bölgeye "Seyahat Kartları Ofisi" kurma kararı aldı. Taleplerin yerinde ve zahmetsizce karşılanması için kurulan yeni "Seyahat Kartları Ofisi" Derince 1071 Kültür Merkezinde hizmet verecek. Yeni cihazlarla donatılacak ofiste indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemleri yapılabilecek. Hizmetlerin hızlandırılmasını sağlayacak ofis Körfez ilçesindeki vatandaşların işini de kolaylaştıracak.


Öte yandan "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla üçüncüsü tamamlanan Kartepe Zirvesi'nin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ulaşım araçlarında "Mutlu Şehir Kocaeli" tabelaları dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından otobüslerin tabelalarında görülen 'Mutlu Şehir Kocaeli' yazısı da sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı ve otobüsler yolcular tarafından ilgi odağı haline geldi. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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