Derince Stadında sona gelindi - Son Dakika

Amatör spora ve sporculara büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporcuların kullandığı alanlara da büyük önem veriyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin önde gelen spor tesisleri arasında yer alan ve birçok amatör müsabakaya ev sahipliği yapan Derince Belediyespor Tesislerinde yeni sezon öncesi Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan bakım çalışmasında sona gelindi.

ZEMİN DÜZENLEMESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışma kapsamında 7 bin 900 metre kare alana sahip stadın doğal çim yüzeyi yenileniyor. Futbol sahasının zeminine çim serimi öncesi rejetasyon tabaka kumu serildi. Zemine son olarak FİFA standartlarına uygun futbol sahalarına özel üretim rulo çim serimi gerçekleştirilecek.

SULAMA SİSTEMİ

Zemin çalışmalarıyla birlikte stada Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yeni drenaj sistemi kuruldu. Saha 15 başlıkla düzenli olarak sulanacak. Alan çim serilmesinin ardından müsabakalara hazır hale gelmiş olacak.