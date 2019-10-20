Son Dakika Haberleri: Derince Tahtalı Mahallesi yoluna konfor geldi
Son Dakika Yaşam Derince Tahtalı Mahallesi yoluna konfor geldi

Derince Tahtalı Mahallesi yoluna konfor geldi

1 saat önce

Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan ve bölgedeki köylerin kullandığı yolun bin 500 metrelik kısım yenilendi.

Derince Tahtalı Mahallesi yoluna konfor geldi, System.String[]

Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan ve bölgedeki köylerin kullandığı yolun bin 500 metrelik kısım yenilendi.


Ulaşımda birçok dev projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köylerde de yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Derince İlçesi Tahtalı Mahallesi'ndeki eskiyen ve bozulan bin 500 metrelik yol baştan aşağıya yenilendi. Yapılan yol yenileme çalışması ile bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşların memnuniyeti sağlandı. Derince ilçesi köy yollarındaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Tahtalı, Geredeli, Çavuşlu, Kaşıkçı ve Toylar köylerinden Turaşlı, Terziler, Çakmaklı ve Akçaova köylerine uzanan yolda yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar doğrultusunda bin ton PMT alt temel malzeme kullanıldı. Alt temel malzeme sonrasında yolun bin 500 metrelik kısmınsa 2 bin ton asfalt serimi yapıldı.


Şehir merkezleri kadar köy yollarını da önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eskiyen, altyapı ve diğer nedenler dolayı bozulan köy yollarını onarıyor veya yeniliyor. 2019 yılı yol yenileme, bakım ve onarım çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışması ile il genelinde devam ediyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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