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Derince'ye değer katacak projenin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Derince'ye değer katacak projenin ihalesi yapıldı

12.11.2021 11:11
Derince'ye değer katacak projenin ihalesi yapıldı

Derince'nin en prestijli yerinde yapılacak Derince Sağlık Yaşam Parkı için ihale gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın müjdesini verdiği Derince Sağlıklı Yaşam Parkı için ilk adım atıldı. Derince'ye değer katacak proje için Büyükşehir ana hizmet binasında bulunan ihale salonunda ihale gerçekleştirildi.

4 FİRMA TEKLİF VERDİ

'Derince Sağlıklı Yaşam Parkı Çevre Düzenleme Yapım İşi' adıyla düzenlenen ihaleye 4 firma katılarak teklif verdi. En düşük teklifi 14 milyon 998 bin 261 lira 42 kuruş ile GNR Mühendislik LTD verirken, ARTTECH Yapı LTD 16 milyon 800 bin, Günker İnşaat AŞ 18 milyon 280 bin 280 lira 42 kuruş ve Fatih Şanioğlu-Nur İnşaat 18 milyon 332 bin 85 lira 7 kuruşluk teklif sundu. Kocaeli'nin ilk sağlık parkı olacak projenin yer tesliminin ardından 300 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

EN PRESTİJLİ ALAN

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında eski Askeri Hastane'nin 139 bin metrekare alanının 45 bin metrekaresinde yapılacak olan Sağlıklı Yaşam Parkı, Derince'nin en prestijli alanı olacak.

PARKTA HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Sağlık Yaşam Parkı'nda duyusal terapi yöntemlerine ağırlık verilirken, koku duyusu için 900 metrekare gül bahçesi, işitme duyusu için müzik, su havuzu, su aynası ile kuş evleriyle parka yuvalanacak kuşların sesleri için alanlar da oluşturulacak. Tat duyusu için Fitoterapi alanı ile meyve ağaçları, dokunma duyusu için de Refleksoloji alanı, görme duyusu için de kullanılan yapısal ve bitkisel materyalin çizgi, şekil, renk ve doku uyumuna dikkat edilerek, alan kullanımı ve planlaması yapıldı.

BİLİŞSEL ZEKA GELİŞTİRİLECEK

Sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun alanı ve dinlenme alanlarıyla, alanda bulunan kullanıcılara keyif veren, ilgi çeken, bulunma isteği uyandıran hasta ve yakınlarına moral motivasyon sağlayacak bir park yapılacak.

KOCAELİ'YE 14 MİLLET BAHÇESİ

Sağlıklı Yaşam Parkı'nın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, "Şehrimizde 14 Millet Bahçesi ile 5 milyon metrekare yeşil alanı daha kentimize kazandıracağız. Derince Askeri Hastanesi'nde yapacağımız Sağlıklı Yaşam Parkı da hemşerilerimize çok önemli bir hizmeti yerine getirecek" bilgisini vermişti.

Derince'ye değer katacak projenin ihalesi yapıldı

Tahir Büyükakın, Kocaeli, İnşaat, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Derince'ye değer katacak projenin ihalesi yapıldı - Son Dakika


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