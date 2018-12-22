Son Dakika Haberleri: Deriner Barajı'nda Su Seviyesi Düştü, Bir Köy ve Cami Minaresi Ortaya Çıktı

Deriner Barajı'nda Su Seviyesi Düştü, Bir Köy ve Cami Minaresi Ortaya Çıktı

1 saat önce

- Deriner Barajı'nda su seviyesi düştü, bir köy ve cami minaresi ortaya çıktıARTVİN - Artvin'deki Deriner Barajı'nda sel ve feyezana önlem amacıyla su seviyesi düşürülünce köy ve cami minaresi ortaya çıkması ilginç görüntüler oluşturdu.

- Deriner Barajı'nda su seviyesi düştü, bir köy ve cami minaresi ortaya çıktı

ARTVİN - Artvin'deki Deriner Barajı'nda sel ve feyezana önlem amacıyla su seviyesi düşürülünce köy ve cami minaresi ortaya çıkması ilginç görüntüler oluşturdu.
Çoruh Nehri üzerinde yapımına 1988 yılında başlanan ve 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise altıncı yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajında 2012 yılında su tutulmasıyla Yusufeli ilçesine bağlı Narlık köyünün de aralarında bulunduğu bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı. Maksimum işletme kotu 392 metre, minumum ise 347.83 metre olan Deriner barajında son günlerde su seviyesi yaklaşık 36O metre seviyesinde. Barajda, su seviyesinin yaklaşık 30 metre düşmesiyle Artvin-Yusufeli karayolunun yaklaşık 40. kilometresi mevkisindeki Narlık köyünün sular altında kalan bazı yapıları ve köy camisinin minaresi, su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıktı. Cami, okul ve evlerin 6 yıl sonra görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Baraj gölü ortasındaki minare, yöre halkının da ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar, minarenin fotoğraf ve görüntüsünü cep telefonlarıyla çekerek o anı ölümsüzleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:41 Kaynak: İHA

Artvin, Güncel
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