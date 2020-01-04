Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik aşısı - Son Dakika

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, Gençlik aşısı olarak da bilinen IAL Sistemin; kırışıklıkları dolgularla doldurmak yerine deriyi nemlendirmeyi, esnekliğini arttırmayı hedefleyen, teni canlandıran, yüz ve boyun derisinin geniş alanlarına uygulanan bir enjeksiyon tedavisi olduğunu söyledi.



2003 yılında İngiltere'de başlamış olan bu uygulamanın daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde de yapılmaya başlandığını anlatan Dr. Mehmet Akgün, "Bütün canlı organizmalarda bulunan doğal bir madde olan hyalüronik asidin bir türünden oluşuyor. Hyalüronik asit, yumuşak bağ dokularında ve göz çevresindeki sıvıda yüksek oranlarda bulunuyor. Bazı kıkırdak ve eklem sıvılarıyla deri dokusunda da vardır. Deri dokusundaki hyalüronik asit, kolajenlerle lifler arasındaki boşlukları dolduran jöle benzeri bir maddedir. Deri dokusundaki hyalüronik asidin görevleri şunlar: Kandaki temel maddelerin canlı deri hücrelerine taşınmasını sağlayan bir mekanizma oluşturmak, suyu tutarak deriyi nemlendirmek, mekanik ve kimyasal hasarlara karşı destek işlevi ve kayganlaştırıcı işlev görmek" dedi.



Vücudumuzda bulunan hyalüronik asitin 18-20 yaşlarında azalmaya başladığını ve ilerleyen yıllarda cildin esnekliğini yitirmesine ve kırışıklık oluşumuna sebep olduğunu dile getiren Dr. Mehmet Akgün, "Güneşin UV ışınları ve yaşlanma, hyalüronik asit üretiminin azalmasının başlıca sebepleri. Hyalüronik asit yıllardır derin hatları ve kırışıkları doldurmak, kalçaları dolgunlaştırmak için kullanılıyor. Ciltteki hyalüronik asit düzeylerini artırdığı öne sürülen kremler ve tabletler de var ama bunların ne kadar yararlı olduğu tam olarak bilinmiyor. IAL Sistem deriyi uyararak doğal bir şekilde hyalüronik asit, kolajen ve elastin üretimi için büyük önem taşıyan ve cildin yapısını koruyan fibroblast oluşumunu artırır. Kan damarlarının gelişimini sağlayarak deriye daha fazla oksijen ve besin gitmesini sağlar, cildi hücrelere büyük zarar veren serbest radikaller korur. Sonuç olarak cilt daha genç, sağlıklı ve taze görünür. Diğer bir deyişle, bu antioksidan etki sebebiyle derinin yaşlanmasını önler ve bu nedenle günümüzde Gençlik Aşısı olarak tanınır" diye konuştu.



Dr. Mehmet Akgün, gençlik aşısı üzerine şunları söyledi; "Geçici bir işlem olan bu sistem, toprağı gübrelemek benzeri bir işlev gösterip, derinin daha canlı ve taze görünmesini sağlar. İhtiyaca göre de yılda bir tekrarlanabilir.



Nerede kullanılır? Yüz, boyun, dekolte bölgesi ve ellerdeki deriyi gerginleştirmek ve sıkılaştırmak için kullanılır. Kimler uygular? Sadece bu işin eğitimini alan doktorlar.



Kimlerde kullanılmamalı? Hyalüronik asite karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişiler. Tedavi programı İyi sonuç alınabilmesi için ilk 6 haftada 3 tedavi ve sonrasında aşırı yıpranmış ciltlerde 6 ayda 1, diğerlerinde yılda bir uygulanabilir. Hyalüronik asidin bilinen yan etkileri Enjeksiyon alanlarında geçici kızarıklık, şişme, ağrı, kaşıntı ya da hassaslık gibi enjeksiyona bağlı minik ve kısa sürede kendiliğinden iyileşen cilt lezyonları olabilir." - ERZURUM