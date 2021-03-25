Derinin merkezi halka açılacak - Son Dakika

Derinin merkezi halka açılacak

25.03.2021 13:48
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Şubat ayını 129 milyon 641 bin dolar ihracatla kapatan deri sektöründe, yeni projeler hayata geçecek.

Şubat ayını 129 milyon 641 bin dolar ihracatla kapatan deri sektöründe, yeni projeler hayata geçecek. Deri sektörünün kalbinin attığı Zeytinburnu özel indirim günleri ile insanların aileleri ile hem alışveriş yapacağı hem de keyifli vakit geçireceği bir bölge haline gelecek.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek seçimlerde yeniden başkanlığa aday olan Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, deri sektörünün üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalıştığını vurgulayarak, "Yeni dönemde öncelikli hedefimiz ihracatımızı sürdürülebilir kılmak ve yeni alternatif pazarlar keşfetmek. Deri sektörü için dünya Rusya'dan ibaret olmamalı. Üretim ve kalite anlamında bana göre dünyada deri özelinde 1 numara olan sektörümüz önümüzdeki yıllarda kolektif bir marka haline gelmeli. Bunu başaracak güçteyiz. İhracatımızı bireysel bir düşünce tarzında değil, sektörümüzü kapsayacak kolektif bir yapıda düşünmeliyiz. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz. Dernek olarak üretici firmalarımızı teşvik etmek ve cesaretlendirmek asli görevimiz. Kilogram başı ihracat değerimizi de mutlak suretle artırmanın gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.

Zeytinburnu'nun Türkiye'de derinin kalbi olarak görüldüğünü ifade eden Gözmen, "Bölgemiz hem tarihi dokusu hem de tasarım anlamında dünya markaları ile yarışır konumdaki mağazaları ile gözbebeğimiz. Pandemi sürecinde dernek olarak e-ticaret konusunda çalışmalar yaptık ancak özellikle yabancı müşterilerimiz ürünlerimizi satın alma aşamasında dokunmak ve hissetmek istiyor. Şimdi, Belediyemiz ile ortak geliştireceğimiz proje ile Zeytinburnu'nu sadece ihracata değil, halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bana göre kalite anlamında dünyada 1 numara olan ürünlerimizden sadece yabancı ülkeler değil, halkımız da faydalanmış olacak. Derinin merkezini, özel indirim günleri ile insanların aileleri ile hem alışveriş yapacağı hem de keyifli vakit geçireceği bir bölge yapma hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Seçimin tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni ettiğini belirten Gözmen, "Kısa, orta ve uzun vadeye yaydığımız ulaşılabilir hedeflerimiz var. Kısa vadede mevcut ihracat pazarlarımızdaki konumumuzu pekiştirmek ve fiziki fuarlara ağırlık vermek istiyoruz. E - ticaret atağı da kısa vadeli hedeflerimiz arasında. Orta vadede deri ürünlerinin iç pazarda daha fazla konsolide olması ve tabana yayma düşüncemiz var. Uzun vadede ise deri ve konfeksiyon sektörünün imalat özelinde nefes almasına olanak tanıyacak organize sanayi projesinin hazırlıklarını tamamlamak hedefimiz mevcut. Deri sektörünün dünyada hak ettiği gerçek noktaya ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Derinin merkezi halka açılacak

Zeytinburnu, İhracat, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Derinin merkezi halka açılacak - Son Dakika


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