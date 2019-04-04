Derinkuyu Belediye Başkanı Aksoy Mazbatasını Aldı
1 saat önce
AK Parti'den Derinkuyu Belediye Başkanı seçilen Bülent Aksoy mazbatasını aldı.
AK Parti
'den Derinkuyu
Belediye Başkanı seçilen Bülent Aksoy
mazbatasını aldı.
Aksoy'a mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim İbrahim Mavi verdi.
Daha sonra devri teslim töreni için belediyeye geçen Aksoy, burada vatandaşlar ve belediye personelince karşılandı.
Aksoy konuşmasında, seçim sürecinin geride kaldığını, vakit kaybetmeden ilçe halkına hizmet sunabilmek için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.
Aksoy, "Yerel seçimleri başarıyla atlattık. Biz bütün Derinkuyu ilçe halkının başkanı olacağız. Parti ayrımı yapmadan hizmet sunacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:48 Kaynak: AA
Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi
AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde