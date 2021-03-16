Derinkuyu Belediye Başkanı Aksoy, yeni hizmetlerini anlattı - Son Dakika

Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, ilçede hayata geçirilecek hizmet ve yatırımlarla ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Aksoy, yazılı açıklamasında, taziye evi, kamyon garajı ile bazı alt ve üst yapı çalışmalarını yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

İlçe halkına layık olduğu hizmetin en iyisini sunabilmek için çalıştıklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde çeşitli yatırımları halkımızın hizmetine sunacağız. 396 metrekare genişliğinde içinde bay ve bayanlara ait odalar, gasilhane, morg ve idareci odasının bulunduğu taziye evi ile 34 bin 677 metrekare alana yapılacak kamyon garajı için ileriki günlerde ihale yapacağız. İlçemizdeki üç ayrı lokasyonda vatandaşlarımıza ücretsiz internet hizmeti sunmak için Türk Telekom ile sözleşmemizi yaptık. Su arıtma tesisi ve su deposu yapımı için de 32 milyon lira bedelle ihale gerçekleştirdik."

Başkan Aksoy, ilçeye Toplu Konut İdaresi Başkanlığı öncülüğünde konut yapmak için de çalışma başlattıklarını ifade etti.