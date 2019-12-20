Derinkuyu Belediyesi'nde imzalar atıldı - Son Dakika
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Derinkuyu Belediyesi'nde imzalar atıldı

6 saat önce

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Derinkuyu Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Derinkuyu Belediyesi'nde imzalar atıldı, System.String[]

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Derinkuyu Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.


Derinkuyu Belediyesi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika yetkilileri ve işçiler katıldı.


Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, Derinkuyu Belediye Başkanı Aksoy'a imza altına alınan toplu iş sözleşmesi için teşekkür ederek şu şekilde devam etti; " İmza altına aldığımız sözleşmemiz 3 yılı kapsamaktadır. Yürürlüğe girmesiyle birlikte birinci yıl yüzde 20 oranında ikinci ve üçüncü yıllarda ise ayrı ayrı yüzde 16 oranında maaşlara ve sosyal haklara zam yapılacaktır. Bu vesile ile başta Belediye Başkanımız olmak üzere toplu iş sözleşmesinde emeği geçen müdürlerimize ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy'da imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulunarak şu şekilde devam etti, "Belediyemizde çalışan 22 kadrolu işçimiz vardır. Bizimle birlikte gecesini gündüzüne katarak ilçemize hizmet eden personellerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyen 3 yıllık toplu iş sözleşmesini imzaladık. İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın anlayışı ile vatandaşlarımıza hizmet için geldiğimiz belediye başkanlığı görevine ilçemizin her ferdine olduğu gibi belediye personelimizi de düşünerek yaptığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
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