Derinkuyu Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Derinkuyu Belediyesi Personel AŞ arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri, anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Derinkuyu Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Hak-İş konfederasyonu Nevşehir İl Başkanı ve Öz Büro-İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin 2 yılı kapsadığını ifade etti.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle en düşük maaşa brüt 970 lira, en yükseğine ise brüt 1393 lira zam geleceğini belirten Çelik, "Ayrıca Ramazan Bayramı'ndan 10 gün önce 18, Kurban Bayramı'ndan 10 gün önce 18 ve 13'er günlük sendikal ikramiyeler ile birlikte toplamda yılda 62 günlük ikramiye hak kazanılmıştır. Bülent Aksoy başkanım, yapmış olduğu hizmetlerle Derinkuyu halkının, vermiş olduğu bu zamlarla da çalışanların gönlünde taht kurmuştur." ifadelerini kullandı.

Aksoy da belediyenin imkanları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini kaydetti.