Derinkuyu'da 183 kök Hint keneviri ele geçirildi
1 saat önce
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde bir evin bahçesinde 183 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Derinkuyu
ilçesinde bir evin bahçesinde 183 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 183 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 2 kişi gözaltına alınırken adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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