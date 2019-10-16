Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Derinkuyu'da 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Derinkuyu'da 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

1 saat önce

Adana adli makamlarınca çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan aranan şüpheli Derinkuyu ilçesinde yakalandı.

Derinkuyu'da 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana adli makamlarınca çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan aranan şüpheli Derinkuyu ilçesinde yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Adana adli makamlarınca aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. Derinkuyu'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Derinkuyu, Nevşehir, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
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