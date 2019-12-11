Derinkuyu'da 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Derinkuyu'da 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Derinkuyu'da 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

6 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından 4 ayrı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Derinkuyu'da 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından 4 ayrı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, silahla tehdit ve yaralama olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 34 yaşındaki Ö.E. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Derinkuyu, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı
ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışmada biri polis 6 kişi öldü Kemik kıran hükümlü yakalandı Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, 35 bin TL karşılığında arkadaşına dövdürdü

Son Dakika Haberleri
17:17 Sevgilisi hamile kalınca çocuğu düşürmek için darp ettirdi - Son Dakika
17:16 Sudanlı çevreci aktivist kadın, iklim kriziyle mücadelesini ayetlerle yapıyor - Son Dakika
17:10 "İş sağlığı ve güvenliği teşkilatlanması" çalıştayda ele alındı - Son Dakika
17:10 Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika
17:07 Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
16:30 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
16:28 Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı - Son Dakika
16:23 Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika
16:08 Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:23:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Derinkuyu'da 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]