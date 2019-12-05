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Derinkuyu'da 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
6 saat önce
Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Derinkuyu Asliye Ceza Mahkemesinde basit yaralama suçundan aranan ve hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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