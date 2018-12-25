Derinkuyu'da "Annem Okulda" Projesi Başlatıldı

Derinkuyu
24 Kasım ilkokulunda, öğrencisi annelerinin iletişim ve eğitici yeteneklerini geliştirmek amacıyla "Annem Okulda" projesi başlatıldı.
Resmi kurumların eğitsel destek sağlayacağı projede, anne ile çocuğun teneffüs vakitlerinde okulda birlikte zaman geçirmesi, annelerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması, sosyalleşmesi, anneler için dijital ortam ve kitaplardan yararlanılması amaçlanıyor.
Uygulamanın başlatılması nedeniyle düzenlenen törene katılan, Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt
, uygulamada oluşturulan sınıfı ziyaret ederek, okul müdürü Mustafa Ekim, proje koordinatörleri Esme Uzun ve Eda Yıldırım
İnan'dan bilgi aldı.
Kaymakam Yeşilyurt, burada yaptığı konuşmada, "Çocuklarımıza ne kadar emek verilirse o kadar başarı sağlanır. Çocuklarımızı takip ederek onları yeşertecek olan öğretmen ve annelerdir. Biz de resmi kurumlar olarak gerekli desteği vereceğiz." dedi.
Okulun müdürü Ekici ise uygulamada, anne ve çocuk birlikteliğinin artırılmasının yanında düzenlenecek sosyal faaliyetlerde birlikte rol alabileceklerini belirtti.