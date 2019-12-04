Derinkuyu'da asayiş uygulaması yapıldı
6 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.
Polis ekipleri tarafından Derinkuyu'da 246 şahsın GBT kontrolünün yapılmasının yanı sıra 88 araç, 18 umuma açık işyeri ve 7 metruk bina kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kartuş ve 1 adet bıçak ele geçirilirken şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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