Son Dakika Haberleri: Derinkuyu'da Belde, Köy ve Taşımalı Eğitim Tatil Edildi

Derinkuyu'da Belde, Köy ve Taşımalı Eğitim Tatil Edildi

1 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı belde, köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 1 gün tatil edildi.

Derinkuyu'da Belde, Köy ve Taşımalı Eğitim Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı belde, köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 1 gün tatil edildi.

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle belde, köy okulları ve taşımalı eğitime 10 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Nevşehir, Derinkuyu, Güncel
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